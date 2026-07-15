592 gündür kaçak yaşamış: Muhacerette yakalandı

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan H.C.O., mahkemeye çıkarıldı.

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan H.C.O., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Temmuz saat 08.20 sıralarında Lefkoşa Muhaceret Amirliği'ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 592 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma başlatıldığını belirterek, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Başka suça karışıp karışmadığı araştırılacak

Polis, zanlının ülkede bulunduğu süre içerisinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade ederek, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlı H.C.O.'nun soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.