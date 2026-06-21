6-7 bin ayraç biriktirdi

Sanatın birçok dalında projelere imza atan Sanatçı Mehmet Gündoğan, KIBRIS’a 20 senedir biriktirdiği ayraç koleksiyonunun hikayesini anlattı

Sanatın birçok dalında projelere imza atan Sanatçı Mehmet Gündoğan, KIBRIS’a 20 senedir biriktirdiği ayraç koleksiyonunun hikayesini anlattı

“Ayraçlara ilgim kitaplarla başladı” … 20’li yaşlarında kitap okumayı çok sevmesinden dolayı ayraçlara olan ilgisinin başladığını dile getiren Mehmet Gündoğan, ayraçların kendisi için ‘anıları resimleme’ gibi bir anlam taşıdığını ifade etti. Gündoğan, gittiği yerlerden ayraç toplayarak, o anları iyi veya kötü sakladığını ve bunun kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Candan MERT

Sanatın birçok dalında projelere imza atmış olan Sanatçı Mehmet Gündoğan, KIBRIS’a konuşarak, danstan şiire, resimden ayraç koleksiyonculuğuna uzanan serüvenini anlattı. Sanatın birçok noktasında uzun süredir uğraş verdiğini dile getiren Gündoğan, ayraç koleksiyonunu 20 seneyi aşkın bir sürede toparlayarak günümüze değeri ve önemi büyük olan ayraçları ulaştırdığını kaydetti.

Sanat hayatına şiirle başladığını söyleyen Gündoğan, şiiri roman, anlatı, çocuk kitabı gibi projelerin takip ettiğini ifade etti. Daha sonraki dönemlerde dansın hayatına girdiğini aktaran Gündoğan, son olarak da resim sanatıyla tanışarak yolculuğunu sürdürdüğünü dile getirdi. Şiirin resim sanatını, tangonun şiiri etkilediğine dikkat çeken Sanatçı Gündoğan, “Sanat genel olarak duygunun ürünü olduğu için, uğraştığım bütün dallar, birbirleriyle etkileşerek oluştu” dedi.

“20 senedir ayraç biriktiriyorum”

Yapmış olduğu ayraç koleksiyonunu 20 seneyi aşkın bir süredir biriktirdiğini kaydeden Mehmet Gündoğan, 20’li yaşlarında kitap okumayı çok sevmesinden dolayı ayraçlara olan ilgisinin başladığını dile getirdi. Koleksiyonun içerisinde 6 ila 7 bin civarı ayracının bulunduğunu söyleyen Gündoğan, koleksiyonun içerisinde özel parçaların da bulunduğuna dikkat çekti. Gümüş ayraçlarının bulunduğunu aktaran Gündoğan, bunun yanında bin 800’lü yıllardan kalan kumaş ayraç koleksiyonun olduğunu ve bunların hem dini motiflerle, hem de yüksek kaliteli motiflerle süslenmiş olduğunu vurguladı. Özel parçalarının içerisinde Fas’tan gelen hediyesinin de bulunduğunu ifade eden Gündoğan, kitabevleri kurulduğunda onlara özel olan ayraçların da koleksiyonu içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

“En özel parçalardan biri Atatürk ayracı”

Özel günlerde çıkmış olan ayraçların da koleksiyonunda yer edindiğini aktaran Gündoğan, “Bunların içerisinde kumaş, metal, gümüş, karton ve farklı özel kağıtlardan olan çeşitli ayraçlar bulunuyor. Aynı zamanda en özel parçalardan birisi de Atatürk ayraçlarımdır. Atatürk’ün çok büyük hayranıyım, büyük bir liderdi. Onunla ilgili de 100’e yakın ayracım var. Miniatürk’e gitmiştim, oradan da çok ayraç toplamıştım” ifadelerini kullandı. Tüm bunların yanında temalara ayrılan da türlerin olduğunu söyleyen Gündoğan, kedileri çok sevmesinden dolayı ayrı olarak kedi temalı ayraçlarının da bulunduğunu aktardı. Yeni hedeflerinin de olduğunu belirten Mehmet Gündoğan, resimlerini daha çok gemi temalı yaptığından dolayı, gemi temalı ayraçlarla da koleksiyonunu süsleyeceğini ve bunun kendisi için ‘yeni bir heyecan’ olacağını belirtti.

“Ayraç biriktirmek benim için büyük bir zevk”

Ayraçların kendisi için ‘anıları resimleme’ gibi bir anlam taşıdığını ifade eden Sanatçı Gündoğan, gittiği yerlerden ayraç toplayarak, o anları iyi veya kötü sakladığını ve bunun kendisini iyi hissettirdiğini söyledi. Arjantin’deki antikacıdan ayraç aldığını ve o ayraca baktığında Arjantin’i hatırladığını aktaran Gündoğan, ara ara eski ayraçlarına, yaşadığı o anlara gitmek için baktığını dile getirdi. Gündoğan, “Ayraçlarımı hem havalandırıyorum hem de bakarken o eski anıları gözümde canlandırdığı için benim için önemli oluyor. Ayraçları aldıkça bunu yaşadığımı keşfettiğim için, ayraç biriktirmek benim için büyük bir zevk oldu. Ayraçlara bakarken kızgınlık veya farklı kötü duygular hissetsem bile, onlar benim için nefes alan canlılar gibi olduğu için benim için önemli” dedi.

“Eski ve nitelikli ayraçları topluyorum”

Ayraç koleksiyonundaki sayılar kapsamında Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek istediğini kaydeden Sanatçı Mehmet Gündoğan, rekorun mevcut durumda 250 bin civarı ayraçla Avrupalı birinin elinde olduğunu söyledi. Gündoğan, “Henüz bu sayıya yakın değilim ama şimdiki amacım‘eski ve nitelikli’ ayraçları toplamak oldu, yenileri şimdi çok toplamıyorum” ifadelerini kullandı.

“Londra ve Paris’e ulaşmak istiyorum”

İleriki dönemlerde ulaşmak istediği hedeflerinden bahseden Gündoğan, “Yeni bir şiir dosyası hazırlıyorum, içerisinde yaklaşık 30 tane şiir var. Hazırlanması bittikten sonra 3-5 ay içinde çıkarmayı düşünüyorum. Dans açısından da, Girne’de dersler veriyordum, şimdi Lefkoşa’da da vermeye başlayacağım; çok güzel bir yer buldum. Resim alanında da; İstanbul’da yeni bir kapı açıldı, bir galeri ile anlaştım ve resimlerim satılmaya başladı. Bu anlamda İstanbul piyasasına da girebildiğim için çok mutluyum. Yakında bir grup sergi var, ona katılmayı düşünüyorum. Onun dışında resim yapmaya devam edip, kendimi bu konuda daha fazla geliştirmek istiyorum. Üzerinde uzmanlaşmak istediğim alanlar var, onlara yoğunlaşıyorum. Daha ilerisi belki resim konusunda yurtdışı hayallerim var. Özellikle Londra ve Paris gibi yerlerde sanat çevrelerine girebilirsem ne mutlu bana” ifadeleriyle hedeflerini açıklayarak sözlerini noktaladı.