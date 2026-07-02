Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren toplam 68 polis mensubu bir üst rütbeye terfi etti. Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende terfi eden personelin yeni rütbeleri takıldı.

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren toplam 68 polis mensubu bir üst rütbeye terfi etti. Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende terfi eden personelin yeni rütbeleri takıldı.

Terfiler kapsamında 15 Polis Başmüfettişi, 1 İtfaiye Başmüfettişi, 3 Polis Müfettişi, 4 Polis Müfettiş Muavini, 42 Polis Çavuşu ve 3 İtfaiye Çavuşu yeni rütbelerine yükseldi.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalier, terfinin yalnızca yeni bir rütbe değil, devlete, polis teşkilatına ve halka karşı sorumluluğun da arttığını vurguladı. Adalier, terfi eden tüm personeli ve ailelerini tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.