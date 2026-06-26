69’uncu Dönem Bedelli Askerlik yoklaması 6 Temmuz’da yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 69’uncu Dönem Bedelli Askerlik yoklamasının 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 69’uncu Dönem Bedelli Askerlik yoklamasının 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, yoklamanın, 08.00-12.30 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, bedelli askerlik yapmak amacıyla başvuru yapanlar ile kendilerine yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen veya gönderilen yükümlülerin, yoklamaya gelirken şu belgeleri yanında bulunduracağı kaydedildi:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartı ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport, Polis Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinden alınacak KKTC’ye giriş-çıkış belgesi ve bedelli askerlik ücretinin yatırıldığına dair dekont”

Açıklamada, sağlık problemi bulunanların ise rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi ile varsa epikriz raporuyla başvuru yapacağı kaydedildi.

“Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek”

Radyo, televizyon ve basın yoluyla yapılan duyuruların Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği belirtilen açıklamada, duyuruya rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın, duyurulan tarih ve yerde hazır bulunmayanların yoklama kaçağı sayılacağı, haklarında yasal işlem yapılacağı ve bedelli/özel statüde askerlik hakkını kaybedecekleri ifade edildi.

Açıklamada, yükümlülerin duyuru metnine ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.