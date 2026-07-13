80 bin dolarlık sahte sigorta vurgununda bir zanlı daha teminatla serbest

Mali Şube'de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde, şirket direktörü V.B.E. ve H.S. ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

Mali Şube'de görevli polis memuru Berk Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde, şirket direktörü V.B.E. ve H.S. ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortası poliçeleri düzenlediklerini, mail order sistemi ve sanal POS cihazı üzerinden poliçeleri ödenmiş gibi gösterdiklerini belirtti. Bu yöntemle yaklaşık 80 bin doların KKTC'deki banka hesaplarına aktarılarak tasarruf edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında N.E.'nin 9 Temmuz'da İskele'de tutuklandığını belirten polis, cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içinde evinde yapılan aramada suç unsuru bulunmadığını kaydetti.

Polis ayrıca, daha önce tutuklanan H.S.'nin cep telefonunda zanlıyla ilgili dekontların tespit edildiğini belirterek, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL'lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.