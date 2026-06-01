A Lisans Kursları başladı: 34 Antrenör eğitimde

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ile Futbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen A Lisans Antrenör Kursları başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ile Futbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen A Lisans Antrenör Kursları başladı.

Kurslarda iki ayrı grup eğitim görüyor. Bir grupta A Lisans ikinci aşama eğitimi alan 22 antrenör yer alırken, diğer grupta ise A Lisans birinci aşama eğitimine katılan 12 antrenör bulunuyor. Böylece kurslarda toplam 34 antrenör eğitim alıyor.

Pazartesi günü başlayan kurslar iki hafta sürecek. Programın ilk haftasında teorik eğitimler verilirken, ikinci haftada saha uygulamalarına geçilecek. Eğitimler, Türkiye Futbol Federasyonu eğitmeni Hakan Yılmaz tarafından yürütülüyor.

Kurslarda ayrıca Çağan Çerkez, Hasan Kargılı ve Mustafa Piro da eğitmen olarak görev yapıyor. Hakan Yılmaz TFF eğitimcisi olarak programda yer alırken, diğer eğitmenler federasyon tarafından görevlendirildi.