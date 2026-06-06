A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak final öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

CONIFA Avrupa Şampiyonası’nda yarın Padania ile final maçına çıkacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Nazım Aktunç yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, final karşılaşmasının taktik provasını gerçekleştirdi. Oldukça moralli oldukları gözlenen millilerde teknik heyet, rakibe yönelik son çalışmalarını sahaya yansıttı.

Antrenmanı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı, milli takımlar sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, yönetim kurulu üyeleri Hasan Çerkez ve Mustafa Akçaba ile milli takım menajeri Simay Kanan da takip etti.

A milliler, yarın oynanacak final karşılaşmasını kazanarak CONIFA Avrupa Şampiyonası’nı şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.