AB Burs Programı’ndan 18 öğrenci mezun oldu

Programdan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı mezuniyet töreni dün Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de gerçekleştirildi.

Programdan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı mezuniyet töreni dün Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de gerçekleştirildi.

Törene, Avrupa Birliği üye devletlerinin büyükelçileri, Avrupa Komisyonu yetkilileri, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarından yetkililer, Birleşmiş Milletler temsilcileri, eğitim ve gençlik teknik komiteleri üyeleri, programın geçmiş mezunları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Avrupa genelindeki UWC okullarında iki yıllık Uluslararası Bakalorya (IB) Programı’nı tamamlayan bursiyerler, mezuniyetlerini düzenlenen törenle kutladı.

Açıklamada, programın 2019 yılında hayata geçirilmesinden bu yana burslardan yararlanan öğrenci sayısının, bu yıl mezun olanlarla birlikte 102’ye ulaştığı belirtildi.

- “2019 yılından bu yana 8,2 milyon euro yatırım yapıldı”

UWC’de Kıbrıslı Gençler için Avrupa Birliği Burs Programı'nın, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edildiği ve Avrupa Birliği'nin programa bugüne kadar 8,2 milyon euro kaynak sağladığı belirtildi.

Program kapsamında genç Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, dünyanın farklı ülkelerindeki United World Colleges okullarında eğitim alma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, bursların yanı sıra Kıbrıs genelinde düzenlenen UWC kısa kursları ile UWC Deneyimi atölyeleri aracılığıyla gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve toplumlar arası diyaloğun teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.