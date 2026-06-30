AB raporu: Yeşil Hat'ta geçişler rekor kırdı

Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanması ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın uygulanmasına ilişkin yıllık raporlarını yayımladı.

Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanması ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın uygulanmasına ilişkin yıllık raporlarını yayımladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği raporların toplumlar arası bağların güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk toplumunun sosyo‑ekonomik kalkınmasına sağlanan destek aracılığıyla, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik kararlılığını bir kez daha vurguladığını kaydetti.

2025 Yeşil Hat Raporu, düzenli geçiş sayısının 7,79 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Raporda, düzensiz geçişlerin sayısının ise düşüş eğilimini sürdürerek 2 bin 433’e gerilediğini, AB’nin hareketliliğin kolaylaştırılması amacıyla adanın en yoğun geçiş noktalarından biri olan Metehan geçiş noktasındaki kapasitenin artırılmasına yönelik genişletme çalışmalarına finansman sağladığı da ifade edildi.

2025 Yardım Programı Raporu, Kıbrıs Türk toplumunun sosyo‑ekonomik kalkınmasına, güven artırıcı önlemlere ve sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları da ortaya koydu.

2025 YILINDA KIBRISLI TÜRKLERE 33,7 MİLYON EURO TAHSİS EDİLDİ

Rapora göre, program kapsamında 2025 yılında Kıbrıslı Türklere 33,7 milyon euro tahsis edildi.

Aralık 2025’te görülen şap hastalığı salgınına yönelik hızlı acil müdahale dâhil olmak üzere, gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarının iyileştirilmesine yönelik destek sürdürüldü.

Su ve atık su altyapısı, enerji verimliliği, hava kalitesi ve gürültü izleme alanlarında AB tarafından finanse edilen yatırımlar, Kıbrıs Türk toplumunun yanı sıra ada genelinde yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağladı.

Raporda ayrıca, burs programı kapsamında 142 Kıbrıslı Türk öğrencinin AB genelindeki üniversitelerde öğrenim gördüğü, her iki toplumdan 18 öğrencinin de United World Colleges’ta (UWC) öğrenime başladığı hatırlatıldı.

Ayrıca, 9. Kıbrıslı Sivil Toplum İşbaşında Hibe Programı çerçevesinde, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, uzlaşı, güven artırıcı önlemler ve çözüm sürecine sivil toplumun katılımını destekleyen 16 projeye toplam 2,22 milyon euro tutarında hibe sağlandığı ifade edildi.