AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesinin açılmasında uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda uzlaştığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda uzlaştığını bildirdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin önemli bir adım attığını belirterek tüm üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılmasını kabul ettiğini duyurdu.

15 Haziran’da yapılacak hükümetlerarası konferansta “Temeller” başlıklı ilk fasıl kümesinin açılacağını belirten Costa, bunun katılım sürecinin omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

Costa, söz konusu fasıl kümesinin hukukun üstünlüğünden güçlü demokratik kurumlara kadar AB’nin üzerine kurulduğu temel değer ve ilkeleri kapsadığını aktardı.

Ukrayna ve Moldova’nın büyük zorluklara rağmen reform sürecinde gösterdiği kararlılık, cesaret ve çabanın bu adımla takdir edildiğini vurgulayan Costa, bunun aynı zamanda AB’nin barış, istikrar ve fırsat sunan yapısının gücünü gösteren bir işaret olduğunu kaydetti.

Genişlemenin stratejik bir tercih olduğunu belirten Costa, ülkeleri birbirine yaklaştırarak kıta genelinde barışın, güvenliğin ve refahın güçlendirildiğini ifade etti.

Costa, artan küresel belirsizlikler karşısında daha büyük bir Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlara hizmet ettiğinin altını çizerek genişlemenin AB’nin en büyük başarı hikayelerinden biri ve ortak gelecek için en önemli yatırımlarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

– Ukrayna ve Moldova’nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya ile savaşın başlamasının ardından 28 Şubat 2022’de, Moldova ise 3 Mart 2022’de AB üyeliği için başvuruda bulunmuştu. İki ülkeye Haziran 2022’de aday ülke statüsü verilmiş, Aralık 2023’te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk hükümetlerarası konferansları Haziran 2024’te düzenleyerek müzakereleri resmen başlatmıştı. Ancak müzakerelerde ilk fasıl kümelerinin açılabilmesi için aday ülkelerin reform hazırlıklarının değerlendirilmesi ve üye ülkelerin oybirliğiyle onayı gerekiyordu.

Süreçte Macaristan, Ukrayna’daki Macar azınlığın haklarına ilişkin çekinceleri gerekçesiyle ilerlemeye karşı çıkmıştı. Son dönemde Peter Magyar hükümetiyle üye ülkeler arasında sağlanan uzlaşının ardından, katılım sürecinin temelini oluşturan “Temeller” fasıl kümesinin açılmasının önü açılmış oldu.