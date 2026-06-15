ABD basını duyurdu: Mutabakat zaptı imzalandı

ABD basınının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre ABD Başkan Yardımıcı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhamed Bakır Kalibaf, dijital ortamda mutabakat metnine imzaları attı.

ABD basınının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre ABD Başkan Yardımıcı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhamed Bakır Kalibaf, dijital ortamda mutabakat metnine imzaları attı.

Washington ve Tahran yönetimleri kalıcı bir barış anlaşması konusunda uzlaşma sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Cuma günü imzalanacağını duyurdu.

İMZALAR ATILDI

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD basınından bir son dakika açıklaması geldi.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde iki ülkenin mutabakat zaptını imzaladığı belirtildi.

DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edinilen bilgiye gçre ABD Başkan Yardımıcı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhamed Bakır Kalibaf, dijital ortamda mutabakat metnine imzaları attı.

ABD’li yetkili anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı’nın hemen açılacağını ve ABD’nin İran’a yönelik ambargoları kaldıracağını söyledi.

Öte yandan anlaşmaya dair detaylarında 48 saat içinde kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Altın fiyatları anlaşmanın duyurulmasının ardından yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru ise hafif bir düşüşle 46,2623 liraya gerilerken Brent petrol fiyatı ise yüzde 4,34 geriledi.

ABD-İran arasındaki olumlu hava altın fiyatlarını yükseltti

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 HAZİRAN’DA GEMİLERİN GEÇİŞİNE AÇIK OLACAK

Trump’ın açıklamasına göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme çalışmalarına başlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz, yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak.

ABD Başkanı Trump: Petrol yüklü birçok gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı

ANLAŞMA LÜBNAN’I DA KAPSIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda mutabakat metninin Lübnan’ı da kapsadığı belirtildi.

Beyaz Saray cephesinden ise bu açıklamaları yalanlayan herhangi bir duyuru gelmedi.