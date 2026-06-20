ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler pazar günü yapılabilir

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News’e yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin mesajlar verdi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde İsviçre’ye seyahat edebileceğini ve müzakerelerin en erken pazar günü yapılabileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News’e yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin mesajlar verdi.

Witkoff ve Kushner’in İran görüşmeleri için sahada bulunduğunu belirten Vance, görüşmelerin Pazar günü gerçekleşebileceğini ve sürecin olumlu seyrettiğini söyledi.

Önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre’ye gitmeyi planladığını ifade eden Vance, “İran ile müzakerelere şans vereceğiz. Ateşkesin korunabileceğinden eminiz,” dedi.