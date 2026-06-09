9 Haziran 2026 Salı
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

ABD Başkanı Trump duyurdu: İran ABD helikopterini düşürdü, sert karşılık vereceğiz!

DÜNYA 10
Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 22:50 | Güncellendi: 09.06.2026 21:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan askeri helikopter olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, Amerikan ordusuna ait gelişmiş bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
ABD Başkanı Trump duyurdu: İran ABD helikopterini düşürdü, sert karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan askeri helikopter olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Trump, Amerikan ordusuna ait gelişmiş bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Trump açıklamasında, “Az önce ordumuzdan aldığım bilgiye göre, dün gece İranlılar Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü” ifadelerini kullandı.

Helikopterde iki pilotun bulunduğunu belirten Trump, pilotların sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. ABD Başkanı, iki pilotun da güvende olduğunu ve olayda yaralanmadıklarını açıkladı.

Trump, açıklamasının devamında İran’a karşı sert bir mesaj vererek, “Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya mutlaka karşılık vermelidir” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi