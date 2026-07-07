ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözler: Türkiye’nin çok güçlü lideri var

Ankara tarihi anlara şahit oluyor.

Ankara tarihi anlara şahit oluyor.

NATO Zirvesi öncesi Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için geleceğim.” demişti.

Geçtiğimiz saat diliminde uçağı Ankara’ya iniş yapan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı.

İKİ LİDERİN SAMİMİYETİ DÜNYA BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen iki lider, resmi karşılama töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Havalimanındaki karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump’ın samimi anları objektiflere yansımış, dünya basınının manşetlerini doldurmuştu.

“DOSTUM ERDOĞAN ÇAĞIRDIĞI İÇİN GELDİM”

Gazetecilerin sorularını yanıtlamaya geçen iki lidere gündeme ilişkin sorular sorulurken, Trump açıklama yapmaya başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözlerini dile getirdi.

“NATO zirvesi Türkiye’de olmasaydı gelmezdim. Dostum Erdoğan çağırdı, ben de geldim.” diyen ABD Başkanı ile Erdoğan’ın yakın ilişkileri bir kez daha gündeme geldi.

“SAYIN ERDOĞAN ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna değinen Trump, karşılamadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Çok teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği gibi ve yazıldığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş çıkarıyor. Havaalanında bizi karşıladı.

Ve benim ismimi taşıyan bir bina da var; bu da çok güzel bir şey. Buraya gelirken gördük. Kendisi harika bir lider, tüm dünyada saygı gören bir lider.”

“CUMHURBAŞKANI’NIN YÖNETİMİNDE TÜRKİYE ASKERİ ANLAMDA ÇOK KUVVETLİ HALE GELDİ”

Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri kapasitesini takdir eden Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın yönetiminde Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor; ekipmanları, askerleri harika.

Güzel olan tarafı şu ki; Türkiye ile ilişkilerimiz gerçekten övgüye layık ve bizim de ilişkilerimiz gerçekten bugüne kadar hep güzel gitti.”

“ARAMIZDA UYUŞAN BİR KİMYA VAR”

Liderler arasındaki uyuma dikkat çeken Trump, “Aramızda uyuşan bir kimya var. Eğer kimyamız uyuşmasaydı ben bunu size söylerdim zaten, biriyle kimyamın uyuşmadığını.” dedi.

“ÇOK YAKIN ARKADAŞ, DOSTUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın dostluğuna da değinen Trump, şöyle konuştu:

“Çokça basına da yansıdı, çok yakın arkadaş, dostuz. Havalimanına iner inmez adımın konulduğu bina ile karşılaşmak çok güzel.

“TÜRKİYE’NİN ÇOK GÜÇLÜ LİDERİ VAR”

Havalimanı çok güzel bütün yollar yeni. Başından beri iyi ilişkimiz var. Çok özel bir ilişki aramızdaki. Türkiye’nin çok güçlü lideri var. Güçlü askeri gücü var. Çok güçlü bir ülke.

“CUMHURBAŞKANI’NA ÇOK SAYGIM VAR”

Bu ilişkimizden dolayı her şey iyi gidiyor. Cumhurbaşkanı’na çok saygım var. Aranızda olmak büyük bir onur. Çok güzel görüşmemiz oldu. Güzel akşam yemeği yedik ve birçok da iş yaptık.

“TÜRKİYE OLMASAYDI KATILMAZDIM”

NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım.”