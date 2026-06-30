ABD’de aşırı sıcak alarmı: 162 milyon kişi risk altında

ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, Büyük Ovalar’dan (Great Plains) Kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları y…

ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatiline hazırlanırken, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Batı eyaletlerinde ölümcül orman yangınları devam ederken, Büyük Ovalar’dan (Great Plains) Kuzeydoğu bölgelerine kadar 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı.

Hafta boyunca etkisini artırması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 derecenin üzerine çıkacağı, güney ve iç kesimlerde ise 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık değerlerinin (ısı indeksi) 40 ila 46 dereceye kadar ulaşabileceği bildirildi.

Geniş bir coğrafyayı etkiliyor

Aşırı sıcakların tehdit ettiği şehirler arasında Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando ve Cleveland yer alıyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Chicago’da pazartesi günü ölçülen hava sıcaklığının 33 derece olmasına rağmen hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi bulduğunu, hafta ortasına kadar bu değerin 43 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı.

Tehlikeli hava koşullarının hafta boyunca ülkenin orta kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği, çarşamba gününden itibaren ise Kuzeydoğu eyaletlerine yayılarak tatil haftası boyunca süreceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, gece hava sıcaklıklarının da yüksek seyredeceğini, bunun da vücudun serinlemesini zorlaştırarak ısıya bağlı hastalık riskini artıracağını vurguladı. 4 Temmuz itibarıyla ülkede yaklaşık 100 günlük sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor.

Serinleme merkezleri açılıyor

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson düzenlediği basın toplantısında, aşırı sıcakların çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda halkı uyardı.

Evinde klima bulunmayan vatandaşların panjurlarını kapalı tutup pencerelerini hafifçe açmalarını tavsiye eden Johnson, şehir genelinde altı adet toplu serinleme merkezinin faaliyete geçirileceğini duyurdu.

Belediye Başkanı, vatandaşlara bol su tüketmeleri ve savunmasız durumdaki komşularını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının ani gelişen fırtına veya fırtınalar gibi fark edilmediğini ancak etkilerinin vücutta birikerek ilerlediğini belirtti.

Geceleri serinleme imkanı bulamayan kişilerin günden güne daha fazla risk altında kaldığı ve ısı çarpması gibi durumların ölümcül sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.