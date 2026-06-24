ABD’de sosyal medya bağımlılığı davası: YouTube 15 yaşındaki gençle uzlaştı

Google’ın video platformu YouTube, Florida’da yaşayan 15 yaşındaki bir gencin sosyal medya bağımlılığı yaratıldığı gerekçesiyle açtığı davada uzlaşmaya gitti. Bu adım, çocuklarda zihinsel sağlık krizini tetiklemekle suçlanan çevrim içi platformlara yönelik hukuki baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Google’ın video platformu YouTube, Florida’da yaşayan 15 yaşındaki bir gencin sosyal medya bağımlılığı yaratıldığı gerekçesiyle açtığı davada uzlaşmaya gitti. Bu adım, çocuklarda zihinsel sağlık krizini tetiklemekle suçlanan çevrim içi platformlara yönelik hukuki baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Mahkeme belgelerinde adı R.K.C. olarak geçen genç; YouTube ve diğer sosyal medya şirketlerinin, platformlarını kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarladığını öne sürdü.

Google sözcüsü José Castañeda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meselenin dostane bir şekilde çözüldüğünü ve şirketin bu sözü yerine getiren yaşa uygun ürünler ile ebeveyn denetimleri oluşturmaya odaklanmaya devam ettiğini bildirdi.

Diğer platformlara yönelik davalar sürüyor

Uzlaşmaya varılmasına rağmen R.K.C.’nin Instagram’ın çatı şirketi Meta, TikTok ve Snap Inc’e karşı açtığı davalar devam ediyor. Bu davaların duruşması Los Angeles’ta yapılacak.

Florida’daki gencin iddiaları, California’da benzer nitelikteki bin kadar davanın çözüme kavuşturulması amacıyla Los Angeles Üst Mahkemesi Yargıcı Carolyn Kuhl tarafından yürütülen serinin ikinci duruşmasını oluşturuyor.

Yılın başlarında görülen ilk davada, K.G.M. adlı 20 yaşındaki bir kadın, Meta ve YouTube’u platformları genç kullanıcılar için bağımlılık yapıcı hale getirmekle suçlamıştı. Söz konusu davada jüri, platformların bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden Meta ve YouTube’u sorumlu bularak davacıya 6 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Aynı hafta Yeni Meksika’daki bir jüri de Meta’yı çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

Sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özellikleri davalık oldu

Mahkeme belgelerine göre, R.K.C.’nin iddiaları ile ilk davadaki suçlamalar benzerlik taşıyor. Genç, platformlarda sürekli ve otomatik olarak yeni içerikler gösteren “sonsuz kaydırma” ile “otomatik oynatma” gibi özelliklerin, bir tür bağımlılığa dönüşen zorunlu kullanımı tetiklediğini savundu. Bu durumun kendisinde anksiyete ve uyku yoksunluğu gibi sorunlara yol açtığını iddia etti.

R.K.C.’nin avukatları John Morgan ve Emily Jeffcott yaptıkları açıklamada, sosyal medya şirketlerinin yöneticilerinin çocukları erkenden kendilerine bağlamak ve kullanımlarını en üst düzeye çıkarmak için yıllardır strateji geliştirdiklerini ifade etti.

YouTube cephesi ise on yılı aşkın bir süredir gençlere çevrim içi ortamda daha güvenli ve yararlı deneyimler sunmak için ailelerle birlikte sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını savundu. Platform, 2015 yılında çocuklar için özel olarak tasarlanan YouTube Kids sürümünü kullanıma sunmuştu.