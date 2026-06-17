ABD'deki Halkbank davası sona erdi

Halkbank, ABD’de banka aleyhine açılan ceza davasının, ABD mahkemesi tarafından verilen onayla kesin ve nihai olarak kapandığını duyurdu.

Halkbank, ABD’de banka aleyhine açılan ceza davasının, ABD mahkemesi tarafından verilen onayla kesin ve nihai olarak kapandığını duyurdu.

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank’ın davanın düşürülmesi yönündeki müşterek başvurusunu onayladığı belirtildi. Kararla birlikte, 9 yıldır devam eden hukuki süreç herhangi bir adli veya idari yaptırım uygulanmadan tamamlanmış oldu.

"Milletimize ve devletimize şükranlarımı sunuyorum"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, sürecin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Özdil, titizlikle yürütülen hukuki mücadelenin bankanın şeffaflık ve uluslararası finansal düzenlemelere uyum politikasını teyit ettiğini vurguladı. Kararın banka çalışanları, müşteriler ve yatırımcılar için hayırlı olmasını dileyen Özdil, "Bu karar, faaliyetlerimize daha öngörülebilir ve daha yüksek bir motivasyonla odaklanmamıza imkân sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası piyasalarda güçlenme beklentisi

Hukuki sürecin sona ermesinin bankanın küresel finans sistemindeki yerini sağlamlaştıracağına dikkat çeken Özdil, gelecek döneme ilişkin hedeflerini şöyle aktardı;

Bu gelişmenin; yurt dışı kaynak temin imkânlarımızı artırmasını, muhabir bankalarla mevcut ilişkilerimizi daha ileriye taşımasını ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerimizi derinleştirmesini bekliyoruz. Yeni dönemde, uluslararası yatırımcılar ile finans çevrelerinin bankamıza yönelik güveninin istikrarlı şekilde artacağını öngörüyoruz.

"Kaynaklar reel sektörün hizmetine sunulacak"

Özdil, artan güven ortamının finansman kaynaklarını çeşitlendireceğini ve maliyet yönetiminde avantaj sağlayacağını belirterek, elde edilecek kaynakların Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. "Uluslararası piyasalardan sağlayacağımız kaynakları daha etkin şekilde reel sektörün hizmetine sunabilecek; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın finansmanına verdiğimiz desteği daha da artırabileceğiz." ifadelerini kullandı.

KAP açıklamasında ayrıca, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet veren Halkbank'ın, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.