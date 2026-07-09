ABD'den yeni saldırı dalgası... İran'da patlama sesleri duyuluyor

ABD, İran yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD, İran yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ordusu, bu saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmanın amaçlandığını açıkladı.

Açıklamada, “ABD, İran'ı, ticari gemilere ve sivil mürettebata karşı son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır” denildi.

İRAN'DA PATLAMALAR



İran medyası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi.

Buşehr'e yapılan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı, nükleer santralin ise zarar görmediğini belirtildi.

İran medyada, İran ordusunun bölgedeki ABD üslerine şiddetli saldırılar düzenleyeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?



ABD ordusu dün gece İran'a yeni bir saldırı başlatmıştı. Saldırıların Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığını belirtmişti.

İran, gece saatlerinde düzenlenen saldırılara karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisinin hedef alındığını bildirmişti.

15 HAZİRAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

İki ülke arasında 15 Haziran'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Buna göre iki ülke arasında daha ileri müzakere aşamasına geçilecekti. Ancak ateşkese uyulmaması görüşmeleri sekteye uğrattı.