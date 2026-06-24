ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’la görüşmeler için haftaya yeniden toplanılacak

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası müzakere süreci devam ediyor.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası müzakere süreci devam ediyor.

İki ülkenin heyetleri geçtiğimiz günlerde İsviçre’de bir araya gelerek ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Amerikan Fox News kanalının haberine göre, Kuveyt’te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“29-30 HAZİRAN’DA İKİNCİ GÖRÜŞME OLACAK”

Rubio, “Teknik heyetler, 29 ya da 30 Haziran’da yeniden bir araya gelecek. Yanılmıyorsam tekrar İsviçre’de olacaklar. Her halükarda teknik heyet yeniden toplanacak ve sanırım bu tarih 30 Haziran olacak.” dedi.

Bakan Rubio, teknik düzeydeki görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığından yetkililerin de katılacağını kaydetti.

“TAAHHÜTLER YERİNE GELMEZSE BAŞKA SEÇENEKLER MASADA”

Tahran’ın müzakerelerde vereceği taahhütlere uyması gerektiğini söyleyen Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımlar gibi çeşitli seçeneklere sahip olduğunu aktardı.

Rubio, müzakereler konusunda, “bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atacak bir şey yapmayacaklarını” belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSU

Hürmüz Boğazı’nın işletilmesine ilişkin mekanizmaya dair soruya ise Rubio, “Bence uluslararası suları kullanmak için ücret talep eden herhangi bir mekanizmaya tüm dünya karşı çıkacaktır.” ifadesini kullandı.

Bakan Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn’i kapsayan Körfez turunda ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptını bölge ülkeleriyle ele alacak.