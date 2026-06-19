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ABD, İran'a deniz ablukasını kaldırdı

DÜNYA 6
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 14:18 | Güncellendi: 19.06.2026 12:48 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
ABD, İran'a deniz ablukasını kaldırdı

CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs