ABD İran’a saldırıyor: 10 ila 11 adet füze fırlatıldı!

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Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 00:51 | Güncellendi: 12.07.2026 23:02 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı açıklandı.

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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı açıklandı. Keşm Kaymakamı, adaya 10 ila 11 adet füze isabet ettiğini duyurdu. İran yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi. Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.