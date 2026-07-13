ABD, İran'a saldırıyor

DÜNYA 12

Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 00:40 | Güncellendi: 12.07.2026 23:02 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı açıklandı. Keşm Kaymakamı, adaya 10 ila 11 adet füze isabet ettiğini duyurdu.

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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı açıklandı. Keşm Kaymakamı, adaya 10 ila 11 adet füze isabet ettiğini duyurdu. Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi. Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi. Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.