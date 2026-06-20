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ABD’nin Georgia eyaletinde 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezi projesi iptal edildi

DÜNYA 3
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 21:28 | Güncellendi: 20.06.2026 18:36 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
CNN&#8217;in yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, DHS&#8217;nin eyaletin Social Circle bölgesinde bir göçmen gözaltı merkezi kurma planlarına ilişkin gelişmeler yer aldı.
ABD’nin Georgia eyaletinde 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezi projesi iptal edildi

CNN’in yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, DHS’nin eyaletin Social Circle bölgesinde bir göçmen gözaltı merkezi kurma planlarına ilişkin gelişmeler yer aldı.

Haberde, DHS’nin bölgedeki bir depoyu göçmen gözaltı merkezine dönüştürme planından vazgeçtiği belirtildi.

Yerel yetkililer ayrıca, söz konusu mülkün satılıp satılmayacağı ya da başka bir amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir bilgi edinemediklerini aktardı.

Bölge nüfusunun yaklaşık 2 katı tutukluyu barındırması öngörülen göçmen gözaltı merkezine ilişkin planlar, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi