ABD’nin olası İran hamlesi İsrail’i harekete geçirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ABD’nin bu akşam İran’a yönelik olası saldırısı gündemiyle güvenlik toplantısı yapılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a bu akşam saldıracaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ABD’nin bu akşam İran’a yönelik olası saldırısı gündemiyle güvenlik toplantısı yapılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a bu akşam saldıracaklarını söylemişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu ile Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Büyük ihtimalle bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracaklarını” duyurmasının ardından önceden planlanan programlarını iptal ederek üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yapma kararı aldı.

Haberde, toplantıda ABD’nin İran’a olası saldırılarının ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin AB ile İran arasında yaşanacak bir çatışmaya karşı hazırlık yaptığını ancak şu aşamada topyekün bir savaş beklemediğini söyledi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Trump, “Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız.” ifadelerini kullanmıştı.