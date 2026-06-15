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ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı
15 Haziran 2026 Pazartesi
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ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı

DÜNYA 12
Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 22:00 | Güncellendi: 15.06.2026 21:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
ABD'li üst düzey yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Anlaşmaya ilişkin teknik müzakerelere bu hafta sonuna doğru başlanacağını belirtti.
ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı

ABD'li üst düzey yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Anlaşmaya ilişkin teknik müzakerelere bu hafta sonuna doğru başlanacağını belirtti.

Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı.

Müzakerelerin bir sonraki aşamasında, bölgedeki mevcut ABD askeri varlığının aynen korunması planlanıyor.

Yapılan mutabakatın, ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü ifade edildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs