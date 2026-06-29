ABD ve İran saldırıları durdurma konusunda anlaştı

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından diplomasi trafiği yeniden hız kazandı.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından diplomasi trafiği yeniden hız kazandı.

Axios’un haberine göre ABD ve İran, askeri saldırıları durdurma ve bu hafta bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, görüşmenin salı günü Katar’ın başkenti Doha’da yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Axios’a konuşan ABD’li bir yetkili, tarafların askeri eylemleri durdurma konusunda mutabakata vardığını belirtti.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre’de yapılması planlanan barış görüşmelerinin “durdurulduğu” iddia edimişti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Wall Street Journal’a (WSJ) bildirdiğine göre, ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, “bu hafta sonu İsviçre’de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına” yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.