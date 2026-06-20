Ablası açıkladı! Dilan Polat ciddi bir tedavi sürecinden geçiyor

Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu koruması ve aynı zamanda akrabası olan Can Polat’ın hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medya hesapları kapatılan kardeşi fenomen Dilan Polat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu koruması ve aynı zamanda akrabası olan Can Polat’ın hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medya hesapları kapatılan kardeşi fenomen Dilan Polat’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırı sonrası gündeme geldi.

3 Haziran Çarşamba günü, İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı’da silahlı saldırı olayı yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması ve eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AÇTIĞI CANLI YAYIN TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu saldırı sonrası Dilan Polat’ın açtığı yayın ise tartışma konusu oldu.

Saldırı sonrası otel odasında mahsur kaldığını iddia eden Polat, sosyal medya üzerinden yayın açtı.

Ağlayarak video yayınlayan Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.” diyerek feryat etti.

SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Tartışmalar devam ederken, Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin Dilan Polat’ın Instagram hesabına yönelik erişime engeli kararını uygulamaya koyan META, 6.3 milyonluk hesabı Türkiye’ye kapalı hale getirdi.

Bu karar sonrası tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat’ın neler yaptığı da merak konusu oldu.

“CİDDİ BİR TEDAVİ SÜRECİNDEN GEÇİYOR”

Ablası Sıla Doğu, son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Instagram hesabındaki kanalı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Doğu, Dilan Polat’ın hastanede ciddi bir tedavi sürecinde geçtiğini söyledi.

“ZİYARETLERİ KISITLI, REFAKATÇİ DIŞINDA KABUL YAPILMIYOR”

Doğu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Canlarım, Dilan’ı merak edip soran, mesaj atan ve dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Kader Abla yanındaydı bugün Ebru geçti sonra ben. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır. Telefonları evde.

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sevgi, dualar ve güzel mesajlar ailemiz için çok değerli. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.”

ENGİN POLAT: HAYAT ARKADAŞIM UZUN SÜRE HASTANEDE TEDAVİDE

Öte yandan eşi Engin Polat da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Polat, “Kardeşim göçtü, hayat arkadaşım uzun süre hastaneden tedavide, ben ise tekim.” ifadelerini kullandı.