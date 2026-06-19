Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı 22 Haziran’a kadar kapalı

KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (taş ocakları bölgesi) arasındaki kesimin yol çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

KKTC Karayolu Master Plan kapsamında yapımı devam eden Girne Değirmenlik Dağ Yolu Girne Acapulco kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (taş ocakları bölgesi) arasındaki kesimin yol çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yollar, bugün (19 Haziran Cuma) saat 15.00 ile 22 Haziran Pazartesi saat 07.00 arasında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin yolun kapalı güzergâhını kullanmamaları istendi.