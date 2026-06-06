Ada, büyük hedeflere İzmir’de hazırlanıyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Olimpik Kadro ve Major Şampiyonalar Kampı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Olimpik Kadro ve Major Şampiyonalar Kampı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık bir ay sürecek olan kampta Ada ilk olarak milli takım testlerine girdi. Bir aylık süreç içerisinde çalışmaların yanı sıra Olimpik Deneme (Büyükler Balkan Şampiyonası Seçmesi), U20 ve U23 Türkiye Şampiyonalarına da katılacak olan genç yetenek, Temmuz’da İtalya’da düzenlenecek Avrupa U18 Şampiyonası’na kadar en iyi seviyeye ulaşmayı ayrıca Dünya U20 Şampiyonası barajını geçmeyi amaçlıyor.

Maydon: Yoğun bir hazırlık programı uyguluyoruz

Kamp süreci ile ilgili bilgi veren Hasan Maydon, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında hafta başında Türkiye Milli Takım kampına katıldıklarını belirtti. Yaklaşık 26-27 gün sürecek kamp döneminde yoğun bir hazırlık programı uygulayacaklarını ifade eden Maydon, “Kamp sürecinde Balkan Elemesi, U20 Türkiye Şampiyonası ve U23 Türkiye Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda yarışacağız. Ayrıca programın uygun olması halinde bir Avrupa yarışına katılarak tekrar kampa döneceğiz” dedi.

“Avrupa Şampiyonası öncesinde en iyi seviyeye ulaşmayı amaçlıyoruz”

Maydon, “Antrenmanlarımız planlandığı şekilde ve verimli bir şekilde devam ediyor. 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Olimpik Deneme (Büyükler Balkan Şampiyonası Seçmesi) yarışlarında da mücadele edeceğiz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde en iyi seviyeye ulaşarak ülkemizi başarıyla temsil etmek” açıklamasını yaptı.