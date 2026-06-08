Ada Kafa, 800 metre rekorunu geliştirdi, Dünya U20 barajını geçmeye yaklaştı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa, İzmir’de hem kendisine ait KKTC 800 metre büyükler rekorunu geliştirdi, hem de Dünya U20 Şampiyonası barajına biraz daha yaklaştı.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa, İzmir’de hem kendisine ait KKTC 800 metre büyükler rekorunu geliştirdi, hem de Dünya U20 Şampiyonası barajına biraz daha yaklaştı.

Hafta başında antrenörü Hasan Maydon ile birlikte İzmir’de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Olimpik Kadro ve Major Şampiyonalar Kampı’na katılan Ada, İzmir Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen Olimpik Deneme (Balkan Büyükler Şampiyonası Seçme) yarışında piste çıktı.

Genç yetenek 800 metrede elde ettiği 2:09.10’luk derece ile üç seri koşulan yarışı üçüncü olarak tamamlama başarısı gösterdi. Ada ayrıca daha önce 2:09.61 ile kendisine ait olan KKTC büyükler rekorunu da geliştirmiş oldu.

DÜNYA BARAJINI GEÇMEYE 10 SALİSE KALDI

Henüz 17 yaşında olan Ada, bir süre önce Avrupa U18 barajını geçmeyi başararak İtalya’da Temmuz ayında düzenlenecek olan Avrupa U18 Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Genç yetenek İzmir’de elde ettiği 2:09.10’luk derece ile 2:09.00 olan Dünya U20 Şampiyonası barajına da biraz daha yaklaşmış oldu.