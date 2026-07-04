Ada Kafa, Balkan İkincisi Oldu...

Ada Kafa U18 Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Ada Kafa U18 Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

KKTC Atletizm Federasyonu'nun başarılı sporcusu Ada Kafa, Slovenya'da düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı 800 metrede 2:10.20'lik derecesiyle Balkan ikincisi oldu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da genç sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.

KKTC Atletizm Federasyonu'nun milli sporcusu Ada Kafa, Slovenya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 800 metre yarışında mücadele eden Ada Kafa, 2:10.20'lik derecesiyle gümüş madalya kazanarak Balkan ikincisi oldu.

800 METREDE GÜMÜŞ MADALYA

Çekişmeli geçen yarışta başarılı performans sergileyen Ada Kafa, elde ettiği dereceyle kürsüye çıkmayı başardı ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ERHÜRMAN'DAN TELEFONLA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarışın ardından Ada Kafa'yı telefonla arayarak başarısından dolayı kutladı.

Erhürman ayrıca genç sporcunun antrenörü Hasan Maydon ile KKTC Atletizm Federasyonu'nu da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

SPOR DAİRESİ'NDEN KUTLAMA

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer ile Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş da Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon'u telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı kutladı.