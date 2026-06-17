Ada, Paris’te yarışacak

Türkiye Atletizm Federasyonu TAF’ın İzmir kampına Antrenörü Hasan Maydon’la birlikte 1 Haziran’da katılan başarılı orta mesafe koşucularından Ada Kafa, Fransa’da dünyaca ünlü atletlerle yarışma şansı bulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu TAF’ın İzmir kampına Antrenörü Hasan Maydon’la birlikte 1 Haziran’da katılan başarılı orta mesafe koşucularından Ada Kafa, Fransa’da dünyaca ünlü atletlerle yarışma şansı bulacak.

Burada yoğun bir çalışma programına giren Milli Atlet, Antrenörü ile 28 Haziran’da gerçekleştirilecek “Meeting International”a da gidiyor.

Hasan Maydon, organizasyonda iddialı isimlerle yarışarak önemli bir deneyim kazanacak sporcunun İzmir kampı sürecine bu yarışmanın da dahil edilmesinin kesinleştiğini açıkladı.

Prestijli organizasyon, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) kıtasal turu kapsamında ‘bronz’ kategoride yer alıyor.

“Türkiye Şampiyonası” yarışı bekleniyor

Milli Atlet Ada Kafa “Türkiye Şampiyonası”ndaki 800 metre yarışına yarın (17 Haziran) çıkacak.

Yarış, Temmuz ayında yapılacak “Avrupa U18 Şampiyonası”na hazırlık niteliği taşımasının yanı sıra Ada’nın “Dünya U20 Şampiyonası”na katılım barajını geçme fırsatı sunması açısından da büyük öneme sahip.

Başta Ada’nın Antrenörü Hasan Maydon olmak üzere İzmir’de bulunan kafile bu mücadelenin sonucunu merakla bekliyor.

Ada, İzmir kampı çerçevesinde burada geçtiğimiz hafta düzenlenen Olimpik Deneme Yarışı’nda 2.09.10 koşarak kendine ait büyükler rekorunu (2.09.61) geliştirmiş, Dünya U20 Şampiyonası barajına da 0.10 saniye kadar yaklaşmıştı.

Yeşim Tuncel/İZMİR