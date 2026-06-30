Adalıer: Polis Teşkilatı devletin en temel kurumlarından biridir

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer alan resepsiyona; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ile diğer askeri, polis ve sivil yetkililer katıldı.

Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan 62'nci yıl tanıtım filminin gösterimi yapıldı, Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) müzik dinletisi sundu.

- Adalıer: “Polis Teşkilatı devletin en temel kurumlarından biri”

Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk polisinin tarihinin, yalnızca bir teşkilatın kuruluş hikâyesi olmadığını; Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, devlet olma iradesinin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığının da ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Adalıer, Polis Teşkilatı’nın devletin en temel kurumlarından biri olarak, dün olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğünden ayrılmadan, insan haklarına saygıyı esas alarak, halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görevini sürdürdüğünü söyledi.

Adalıer, bugün yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamadıklarını belirterek, “Hukukun üstünlüğüne bağlılığın, kamu düzeninin, devlet otoritesinin ve halkımızın huzur ve güvenliği uğruna 62 yıldır büyük bir özveriyle görev yapan, köklü bir teşkilatın onurlu geçmişini yad ediyor, aynı zamanda geleceğe ilişkin hedeflerimizi de sizlerle paylaşıyoruz.” dedi.

Adalıer, güçlü devletlerin yalnızca ekonomik güçleriyle değil; adaleti tesis eden, kamu düzenini sağlayan ve vatandaşına güven veren kurumlarıyla ayakta durduğunu ifade etti.

Milli mücadele yıllarında polis mensuplarının asli görevlerinin yanında mücahitlerle birlikte omuz omuza mücadele ettiğini anımsatan Adalıer, 30 Haziran 1964’te Kıbrıs Türk polisinin kurumsallaşarak bağımsız kimliğine kavuştuğunu, onun için bu tarihin teşkilatın kuruluş günü kabul edildiğini belirtti.

-Polis Teşkilatı, değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için önemli bir dönüşüm geçirdi

“Polis Teşkilatı, aradan geçen 62 yılda değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için önemli bir dönüşüm geçirmiştir.” diyen Adalıer; teşkilatın eğitimli personeli, teknik kapasitesi ve kurumsal yapısıyla çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen daha güçlü bir teşkilat olma yolunda önemli adımlar attığını kaydetti.

- Önleyici polislik yaklaşımı

“Artık huzurun korunmasına yönelik çalışmalar; yalnızca suç işlendikten sonra müdahale etmek değildir.” diyen Adalıer, asıl başarının suç oluşmadan gerekli tedbirleri alabilmek, riskleri önceden öngörebilmek ve toplumun huzurunu sürdürülebilir şekilde koruyabilmek olduğunu söyledi.

Teşkilatın son yıllarda tüm çalışmalarını çağdaş kamu güvenliği anlayışının temelini oluşturan “Önleyici polislik yaklaşımı” üzerine inşa ettiğini belirten Adalıer, en büyük hedeflerinin vatandaşların evinden çıkarken, çocuklarını okula gönderirken, işe giderken ve gecenin her saatinde sokakta yürürken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Polis teşkilatının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğin güvenlik risklerini de öngörebilen bir yapıya kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Adalıer, son yıllarda önleyici polislik uygulamalarını daha da güçlendirdiklerini de belirtti.

-“Son iki yılda polise intikal eden önemli olaylarda yaklaşık yüzde 18 azalma ”

Son iki yılda polise intikal eden önemli olaylarda yaklaşık yüzde 18 oranında azalma sağlandığını kaydeden Adalıer, “Aynı dönemde, trafik güvenliğine yönelik kararlı uygulamalarımız sayesinde ölümlü trafik kazalarında da yüzde 40'ın üzerinde bir düşüş gerçekleşmiştir.” dedi.

Adalıer, bu sonuçların tesadüf olmadığını; bunların planlı çalışmaların, önleyici polislik anlayışının, etkin denetimlerin ve toplumun desteğinin doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Toplumun desteğini almayan hiçbir güvenlik hizmetinin kalıcı başarı sağlayamayacağını dile getiren Adalıer; bu nedenle vatandaşları yalnızca güvenlik hizmeti sundukları bireyler değil, huzur ve güven ortamının en önemli paydaşları olarak gördüklerini ifade etti.

Polis Teşkilatı’nın yürüttüğü çalışmalara değinen Adalıer, “Teşkilatımızın gelişiminde, Polis Güçlendirme Vakfımız da önemli bir görev üstlenmektedir.” diye konuştu.

Adalıer, bir teşkilatın en büyük gücünün onu ayakta tutan insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Polis mensuplarının görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiğini belirten Adalıer, “Çünkü polislik, mesai saatleriyle sınırlı bir meslek değil; sabır, fedakârlık, cesaret ve her şart altında hukukun üstünlüğüne bağlı kalma sorumluluğudur. Bu fedakârlığın en büyük destekçileri ise polislerimizin kıymetli aileleridir.” dedi.

- “Özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler… Tarihi bir dönüm noktası”

Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin Polis Teşkilatı açısından tarihî bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Adalıer, katkı koyanlara teşekkür etti.

Başta organize suç örgütleri olmak üzere toplumun huzurunu tehdit eden suçlarla daha etkin mücadele için uzun süredir üzerinde çalışılan yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Adalıer, bu düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade etti.

Başta bu vatanı kendilerine emanet eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden tüm polis mensuplarını rahmet ve minnetle anan, kahraman gazilere ise şükranlarını sunan Adalıer, emekli polislere sağlık ve huzur dolu bir ömür, görevleri başındaki tüm meslektaşlarına ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarı diledi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için sorumluluk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Adalıer, “Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü bir devletin en önemli teminatlarından biri, halkının güvenine layık, güçlü ve saygın bir Polis Teşkilatıdır.” ifadelerine yer verdi.