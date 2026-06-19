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Adli Tıp pozitif dedi, kendi testi negatif çıktı!

MAGAZİN 6
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 02:55 | Güncellendi: 19.06.2026 01:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp testinin pozitif çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.
Adli Tıp pozitif dedi, kendi testi negatif çıktı!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp testinin pozitif çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.

Kendi talebiyle yaptırdığı idrar, kan ve saç testlerinin ilk sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum” dedi.

Savcılık ifadesi ve Adli Tıp incelemesinin ardından aynı gece bağımsız bir laboratuvarda test yaptırdığını belirten Doğulu, idrar analizinin negatif çıktığını, kan ve saç sonuçlarının da negatif olacağından emin olduğunu ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi