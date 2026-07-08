Affa 9 bin 229 başvuru

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Tv canlı yayınında muhaceret affına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Tv canlı yayınında muhaceret affına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Tv’de katıldığı Her Şey Masada programında Halil Esendağlı’nın affa ilişkin sorularını yanıtladı, güncel bilgileri paylaştı.

Bugüne kadar affa 9 bin 229 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan Oğuz, başvurulardan 5 bin 952’sinin onaylandığını belirtirken, 387 kişinin ise gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun reddedildiğini ve bu kişilerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Süre uzatılmayacak

Yurt dışından yapılan başvuru sayısının ise 306 olduğunu kaydeden Oğuz, muhaceret affının 9 Temmuz itibarıyla sona ereceğini ve sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Affın yalnızca izinsiz ikamet nedeniyle kayıt dışı durumda bulunan kişileri kapsadığını belirten Oğuz, adli suçlardan sınır dışı edilenlerin bu düzenlemeden yararlanamadığını ifade etti.

Af sonrası denetimler sıkılaşacak

Muhaceret affının tamamlanmasının ardından denetimlerin artırılacağını belirten Oğuz, Göç Merkezi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda izinsiz ikametle mücadeleye yönelik operasyonların daha sık gerçekleştirileceğini söyledi.

Amaçlarının kayıt dışı yaşamı önlemek ve ülkenin güvenliğini korumak olduğunu ifade eden Oğuz, yasalara uymayan kişiler hakkında gerekli işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.