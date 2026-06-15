Ağır Ceza’daki dava sayısı 3 yılda yüzde 36 arttı!

Yüksek Adliye Kurulu’nun “2025 Yılı Raporu” ile Yüksek Mahkeme’nin “Mahkemelerin 2025 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı. Raporda yer alan veriler, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen dava sayılarında son üç yılda dikkat çekici artış yaşandığını ortaya koydu.

Yüksek Adliye Kurulu’nun “2025 Yılı Raporu” ile Yüksek Mahkeme’nin “Mahkemelerin 2025 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı. Raporda yer alan veriler, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen dava sayılarında son üç yılda dikkat çekici artış yaşandığını ortaya koydu.

2023 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 1018 dava görülürken, bu sayı 2024’te 1151’e, 2025 yılında ise 1390’a yükseldi. Böylece son üç yılda dava sayısında yaklaşık yüzde 36’lık artış yaşandı.

Uyuşturucu suçları ilk sırada

Rapora göre en fazla dava uyuşturucu suçlarından açıldı. 2023 yılında 364 olan uyuşturucu madde ithali, tasarrufu, satışı ve hintkeneviri yetiştirme davaları, 2024’te 487’ye, 2025’te ise 500’e çıktı.

Uyuşturucu suçları, tüm dava türleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Sahtecilik ve hırsızlık suçlarında ciddi yükseliş

Resmi evrak sahteleme, sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para veya mal temini gibi suçları kapsayan davalarda da büyük artış yaşandı. 2023 yılında 154 olan dava sayısı, 2024’te 121’e düşmesine rağmen 2025 yılında 210’a yükseldi.

Hırsızlık, emanetçi tarafından sirkat, ikametgahtan sirkat ve benzeri suçlarda da dikkat çekici artış görüldü. 2023 yılında 111 olan dava sayısı, 2025’te 163’e çıktı.

Şiddet suçlarında yükseliş dikkat çekti

Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve şiddet tehdidi gibi suçları kapsayan dava sayıları da son üç yılda düzenli artış gösterdi. 2023’te 63 olan dava sayısı, 2024’te 84’e, 2025 yılında ise 113’e yükseldi.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçlarında ise 2025 yılında 35 dava görüldü.

Adam öldürme davaları arttı

Taammüden adam öldürme davaları da son üç yılda artış gösterdi. 2023 yılında 2 olan dava sayısı, 2024’te 3’e, 2025’te ise 4’e çıktı.

Adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmek için gizli ittifak ve benzeri suçlarda ise 2023’te 8 olan dava sayısı, 2025 yılında 14’e yükseldi.

Silah suçlarında artış sürüyor

Ateşli silah taşıma, tasarruf, patlayıcı madde ithali, ruhsatsız silah kullanma ve benzeri suçları kapsayan dava sayıları da yükseliş gösterdi. 2023 yılında 40 olan dava sayısı, 2024’te 76’ya, 2025’te ise 87’ye çıktı.

Cinsel suçlarda da yükseliş

Cinsel tecavüz, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve benzeri suçlarda 2023 yılında 59 dava görülürken, bu sayı 2024’te 51’e geriledi ancak 2025 yılında yeniden yükselerek 65 oldu.

Devleti zarara uğratma suçlarında büyük artış

Raporda dikkat çeken bir diğer artış ise devleti gelirden mahrum etmek, yasa dışı mal ithali ve gümrüksüz mal ithali gibi suçlarda yaşandı. 2023 yılında yalnızca 6 dava görülürken, bu sayı 2025 yılında 33’e çıktı.

Kamu görevlileriyle ilgili rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarında ise 2023 yılında 33 dava görülürken, 2024 yılında bu sayı 7’ye düştü, 2025 yılında ise 13 olarak kayıtlara geçti.

Özel hayatın gizliliği ihlali davaları sürüyor

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında 2023 yılında 5, 2024 yılında 3, 2025 yılında ise yeniden 5 dava görüldü.

2025 yılı verilerinde ayrıca kişi ve kurumları zedeleyici asılsız haber yapma ile yasa dışı cemiyet savunma ve teşviki suçlarından da birer dava bulunduğu görüldü.