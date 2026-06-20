Ağırdağ’da, alkollü sürücü aracıyla, duvara çarparak takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Ağırdağ’da Laden Sokak üzerinde 97 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Kemal Ellidört (E-60), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp takla attı.
Yaralanan Ellidört, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapmaktan yasal işlem başlatıldı.