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Ağırdağ’da, alkollü sürücü aracıyla duvara çarparak takla attı

KIBRIS 15
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 16:59 | Güncellendi: 20.06.2026 16:08 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ağırdağ’da, alkollü sürücü aracıyla, duvara çarparak takla attı.
Ağırdağ’da, alkollü sürücü aracıyla duvara çarparak takla attı

Ağırdağ’da, alkollü sürücü aracıyla, duvara çarparak takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Ağırdağ’da Laden Sokak üzerinde 97 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Kemal Ellidört (E-60), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp takla attı.

Yaralanan Ellidört, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi