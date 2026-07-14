Ahmet Savaşan: Genel seçim tarihi ve karma oy konusunda karar 20 Temmuz sonrası netleşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, BRT’de yayınlanan Gündem 12 programında genel seçim tarihi ile karma oy ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, BRT’de yayınlanan Gündem 12 programında genel seçim tarihi ile karma oy ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaşan, UBP ile hükümet ortaklarının yürüttüğü istişarelerin sürdüğünü belirterek, 20 Temmuz sonrasında hem genel seçim tarihi hem de karma oy konusundaki tutumun netleşeceğini söyledi.

“Tahmin ediyorum ki 20 Temmuz’dan sonraki hafta hem bizlerin hem de hükümet ortaklarımızın tutumu netleşir” diyen Savaşan, bu hafta yapılacak görüşmelerin de süreceğini ifade etti.

“UBP’DE YETKİLİ ORGANLARIN EĞİLİMİ İKİ SEÇİMİN BİRLİKTE YAPILMASIDIR”

Genel seçim ile yerel seçimin birlikte yapılmasına yönelik eğilimlerini de paylaşan Savaşan, “Nettir görüşümüz; en azından iki seçimin bir arada yapılmasının seçime katılımı olumlu yönde etkileyeceğidir. Kısa bir süre içerisinde iki seçimin arka arkaya yapılmasının insanların sandığa katılımını azaltacağı görüşüyle UBP Grubu’nda, Merkez Yönetim Kurulu’nda ve Parti Meclisi’nde eğilimimiz iki seçimin birlikte yapılmasıdır” dedi.

Karma oyun kaldırılıp, kaldırılmamasına ilişkin değerlendirmelerin de devam ettiğini belirten Savaşan, “Karma oyun kalkıp kalkmaması noktasında tartışmalarımız, görüşmelerimiz ve değerlendirmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Savaşan, parti içindeki istişarelerin bu hafta da süreceğini belirterek, Cuma günü yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısında genel seçim tarihi ile karma oy konusunun ele alınacağını söyledi.

UBP Genel Sekreteri Savaşan, Cuma günkü parti meclisi toplantısının ardından, hükümet ortaklarıyla yürütülecek değerlendirmeler doğrultusunda 20 Temmuz sonrasında seçim tarihi ve karma oy konusundaki siyasi tablonun netleşmesinin beklendiğini kaydetti.