Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücret masasının toplanması için Pazartesi günü çağrı yapacağız

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan ve Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan ve Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıkladığı istihdam verilerini değerlendiren Serdaroğlu, özel sektörde yerli istihdamın giderek gerilediğini vurgulayarak UBP- DP - YDP Hükümeti'nin bu konuda gerekli adımları atmadığını söyledi.

Çalışma Bakanı'nın bir televizyon programında yaptığı açıklamalara değinen Serdaroğlu, 170 bin aktif sigortalı bulunduğunu açıkladığını hatırlattı.

Serdaroğlu, bu rakamın 79 bininin KKTC vatandaşı, 46 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 43 bin 620'sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğunu belirterek, çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı çalışanlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplamının yerli çalışan sayısını geçtiğini söyledi.

Özel sektörde yerli vatandaşların çalışma oranının düştüğünü ifade eden Serdaroğlu, bunun yıllardır sendikalar tarafından dile getirildiğini belirterek, “Bunu söylemek benim görevimdir. Çalışma Bakanı'nın görevi bunu tekrarlamak değil, çözüm üretmektir” dedi.

Yerli istihdamdaki gerilemenin temel nedenlerinden birinin yanlış politikalar olduğunu savunan Serdaroğlu, Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun amacından uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Fonun yerli istihdamı artırmak için kullanılması gerekirken farklı alanlarda değerlendirildiğini iddia eden Serdaroğlu, bu konuda 2020 yılından bu yana uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Ortaya çıkan verilerin kendilerini doğruladığını savunan Serdaroğlu, “Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun DNA'sını bozdular. Bugün ortaya çıkan tablo da bunun sonucudur” ifadelerini kullandı.

“İŞVERENLERİN DÜŞMANI ASGARİ ÜCRET DEĞİL, ENFLASYONDUR”

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Serdaroğlu, çalışanların ücret artışlarının zamların nedeni olarak gösterilmesine karşı çıktı.

“Asgari ücret zamlar yapıldığı için artıyor, asgari ücret arttığı için zamlar olmuyor” diyen Serdaroğlu, son dönemde enerji ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların çalışanların ücretleriyle ilgisi olmadığını savundu.

İşverenlere çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Onların en büyük düşmanı asgari ücret değil, enflasyondur” dedi.

“İŞVERENLER EMEKÇİLERLE BİRLİKTE HAREKET ETMELİ”

Sendikaların işverenlerin rakibi olmadığını belirten Serdaroğlu, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların hem çalışanları hem de işverenleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Sürekli artan enerji, mal ve hizmet maliyetlerinin işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade eden Serdaroğlu, işverenlerin emekçilerle ortak mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomik sorunların tüm toplumu etkilediğini belirten Serdaroğlu, vatandaşlara sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

“Bugün bana, yarın sana” diyen Serdaroğlu, ekonomik sıkıntıların zamanla herkesi etkilediğini ifade ederek, herkesin yaşanan sorunlara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

“ASGARİ ÜCRET MASASINDA SAMİMİYET TESTİ YAŞANDI”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu sürecini de değerlendiren Serdaroğlu, işveren temsilcilerinin önce 54 bin TL'lik rakamı ödeyemeyeceklerini söylediklerini, ardından 52 bin TL'ye onay verdiklerini hatırlattı.

Bu durumun çelişkili olduğunu savunan Serdaroğlu, gerçekten ödeme güçlüğü yaşayan işletmeler varsa daha düşük rakamlara da onay verilmemesi gerektiğini söyledi.

İşveren temsilcilerinin tutumunu eleştiren Serdaroğlu, hükümetle ilişkiler üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

“PAZARTESİ GÜNÜ TARAFLARA TOPLANMA ÇAĞRISINDA BULUNACAĞIZ"

Hür-İş'in bundan sonraki süreçte daha kararlı bir mücadele ortaya koyacağını belirten Serdaroğlu, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Serdaroğlu, “Bu kez asgari ücret masasında çok farklı bir Hür-İş var. Pazartesi günü komisyonun toplanması için taraflara çağrıda bulunacağız” diyerek sözlerini tamamladı.