AK Parti’den Avrupa Parlamentosu’na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan kararın iftira niteliğinde olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) hedef alan karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, “Kahraman Türk …

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan kararın iftira niteliğinde olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) hedef alan karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır.” dedi. Bu kararın TSK’ya yönelik iftira olduğunu belirten Çelik, kararı kınadıklarını ifade etti.

“KARAR HİÇBİR TEMELE DAYANMIYOR”

“Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz.” diyen Çelik, şöyle devam etti: “- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. – Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.”

AP’NİN KIBRIS KARARI NE?

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği karar metni Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nı hedef alıyor. Kararda uluslararası hukukun ihlal edildiği öne sürülüyor.