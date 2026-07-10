10 Temmuz 2026 Cuma
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AK Parti Sözcüsü Çelik AP’nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi

KIBRIS 12
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 19:29 | Güncellendi: 10.07.2026 19:05 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Çelik, "Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik AP’nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi

Çelik, "Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

Kaynak: Gündem Kıbrıs