Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydelerin üstlendi.

Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu sona erdi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydelerin üstlendi.

Sempozyum boyunca şekillendirilen, pişirilen ve üretim süreci tamamlanan seramik heykeller, Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenmek üzere yerleştirilecek ve izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Sempozyumun kapanış gecesinde sanatçılara katılım belgeleri takdim edildi.

Sempozyum Küratörü Ayhatun Ateşin, etkinlikle ilgili açıklamasında, etkinliğin yalnızca eser üretimine odaklanan bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda bilgi paylaşımını, kültürel etkileşimi ve sanatsal diyaloğu güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirtti.

Ateşin, etkinliğin gerçekleşmesinde sanatçılara, kurumlara, destekçilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Akdeniz’i uluslararası seramik sanatının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmek için çalışmalarımızı aynı heyecan ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.