AKSA Süper Lig’de 16 takımda 31 teknik adam

AKSA Süper Lig’de 2025-2026 futbol sezonu China Bazaar Gençlik Gücü’nün tarihindeki ilk şampiyonluğu ile tamamlandı.

AKSA Süper Lig’de 2025-2026 futbol sezonu China Bazaar Gençlik Gücü’nün tarihindeki ilk şampiyonluğu ile tamamlandı.

16 takımlı 30 haftalık lig maratonunda mücadele gücü yüksek maçlar oynandı. Ligde heyecan fırtınası son maça kadar dvam etti. China Bazaar Gençlik Gücü ile Cihangir arasındaki şampiyonluk mücadelesi ligin son haftasına kadar kıyasıya sürerken China Bazaar Gençlik Gücü ikili averajla şampiyonluğa ulaşarak 74 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de şampiyon oldu.

Sezon boyunca Süper Lig’de ilk devre 8 takım teknik adam değişikliğine giderken, ikinci devrede ise yine 8 takım değişikliğe gitti. Ligde 7 takım sezon başladıkları teknik adamlarla ligi tamamladı.

İstikrar başarı getirdi

AKSA Süper Lig’de ilk sekiz içerisinde tamamlayan takımlar arasında sadece ligi 4. sırada tamamlayan Mağusa Türk Gücü teknik adam değişikliği yaptı. Ligde tarihinde ilk kez şampiyon olan, Kıbrıs Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatan China Bazaar Gençlik Gücü, ikili averaj ile şampiyonluğu kaybeden Cihangir, son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içerisinde olan Doğan Türk Birliği, Dumlupınar, Çetinkaya, Alsancak Yeşilova ve Küçük Kaymaklı başarılı bir sezonu geride bırakarak, teknik adam değişikliğine gitmeden istikrarlı bir biçimde sezonu tamamladı.

Teknik adamlardan 16’sı görevden ayrıldı

AKSA Süper Lig’de 2025-2026 sezonu 30 haftalık lig maratonunda toplam 16 teknik adam değişikliği ile tüm sezonlar içerisinde en çok değişim yaşanan sezon oldu. Son 6 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Esentepe, Lefke, Karşıyaka, Mormenekşe, Gönyeli ve Yeniboğaziçi’nde görev değişiklikleri yaşandı.

En çok değişim

AKSA Süper Lig’de sezon boyunca 2 takım en çok teknik adam değişikliği yaparak dikkat çekti. Play-Out maçları sonucunda ligde kalmayı başaran Mesarya 5 teknik adam değişikliği yaparak en çok değişim yapan takım oldu. Başkent takımlarından Yenicami ise 4 teknik adam değişikliği yaparak en çok değişime giden ikinci takım oldu.

Farklı takımlar

AKSA Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü’nde görev yapan teknik direktör Hasan Topaloğlu, görevinden ayrıldıktan sonra Mesarya’da, Mesarya’da görev yapan teknik direktör Mehmet Merteroğlu görevinden ayrıldıktan sonra Mağusa Türk Gücü’nde, Karşıyaka’da görev yapan Çetin İleri görevinden ayrıldıktan sonra Yenicami’de görev yaparak 2 farklı takımda çalışan teknik adamlar oldu.

Yardımcı antrenörler göreve

AKSA Süper Lig’de görevden ayrılan teknik adamların yerine kısa süreli de olsa yardımcı antrenörler ve genç takım antrenörleri de görev yaptı. Yardımcı antrenörlerden Esentepe’de Emek Kırılmaz, Lefke’de Azmi Coşkun, Yenicami’de Galip Albayrak, Mesarya’da genç takım antrenörü Umut Güden kısa süreli takımlarında görev yapan isimler oldular.

AKSA Süper Lig’de görev yapan teknik direktör ve antrenörlerin dökümü şöyle:

AKSA Süper Lig’de 26 teknik direktör, 2 A lisans, 2 B lisans, 1 C lisans antrenör toplamda 31 teknik adam sezon boyunca görev yaptı.

Alsancak Yeşilova: Oktay Erdem (T.D) (30 Hafta)

Cihangir: Ali Oraloğlu (T.D) (30 Hafta)

China Bazaar Gençlik Gücü: Turan Altay (T.D) (30 Hafta)

Çetinkaya: Abbas Osum (T.D) (30 Hafta)

Doğan Türk Birliği: Caner Oshan (T.D) (30 Hafta)

Dumlupınar: Mehmet Emin Zaim (T.D) (30 Hafta)

Esentepe: Kılıçali Kahraman (T.D) (24 Hafta), Emek Kırılmaz (A) (6 Hafta)

Gönyeli: Emre Perçinci (T.D) (13 Hafta), Hasan Burgaç (T.D) (17 Hafta)

Küçük Kaymaklı: Nazım Aktunç (T.D) (30 Hafta)

Karşıyaka: Devrim İzge (T.D) (5 Hafta), Cemal Kır (T.D) (25 Hafta), Gökhan Mami (B) (3 Maç Play-Out)

Lefke: İsmail Soydan (T.D) (10 Hafta), Derviş Kolcu (T.D) (17 Hafta), Azmi Coşkun (A) (3 Hafta+3 Play-Out)

Mağusa Türk Gücü: Hasan Topaloğlu (T.D) (2 Hafta), Mehmet Merteroğlu (T.D) (28 Hafta)

Mormenekşe: Ahmet Ogan(T.D)(15 Hafta), Halil Erdoğuş(7 Hafta+3 Play-Out), Mehmet Bolkan (T.D) (8 Hafta)

Mesarya: Mehmet Merteroğlu(T.D)(2 Hafta), Mehmet Karagil(T.D)(4 Hafta), Umut Güden(C)(2 Hafta), Özgü

Bayraktar (T.D) (3 Hafta), Hasan Topaloğlu (T.D) (19 Hafta + 3 Maç Play-Out)

Yenicami: Sedat Devecioğlu (T.D) (14 Hafta), Galip Albayrak (B) (1 Hafta), Çetin İleri (T.D) (1 Hafta), Burcan

Cantaş (T.D) (14 Hafta)

Yeniboğaziçi: Şemsi Oyuncu (T.D) (23 Hafta), Abdullah Özerinç (T.D) (7. Hafta)

Haber: Ahmet OGAN