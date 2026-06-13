Aktunç: Üç bayrağın Azerbaycan’da yan yana dalgalanmasının değeri paha biçilemez

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Azerbaycan’da gerçekleştirilen kültür ve turizm tanıtım etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Azerbaycan’da gerçekleştirilen kültür ve turizm tanıtım etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktunç, organizasyonun Türkiye dışında gerçekleştirilen en büyük kültür ve turizm tanıtım etkinliği olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Azerbaycan’da üç bayrağın yan yana dalgalanmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Aktunç, “Çok mutlu, çok gururluyuz… Üç bayrağın Azerbaycan’da yan yana dalgalanmasının değeri gerçekten paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin büyük bir emek, titiz çalışma ve uzun bir planlama sürecinin ürünü olduğunu kaydeden Aktunç, Kıbrıs Türk kültürünü, gastronomisini, folklorunu ve ülkenin sahip olduğu birçok değeri kardeş Azerbaycan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aktunç, organizasyonun hayata geçirilmesinde Bakanlık çalışanları Pembe Kılıç ile Meryem Nihat Koç’un büyük özveri gösterdiğini belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Azerbaycan Büyükelçisi Ufuk Turganer’in de sürecin her aşamasında önemli çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun projeye güçlü destek verdiğini vurgulayan Aktunç, “Sayın Bakanımız Fikri Ataoğlu, bu projenin hayata geçirilmesi ve bugünlere ulaşmasında olağanüstü bir liderlik ve emek ortaya koymuştur” dedi.

Aktunç, emeği geçen herkese teşekkür ederek, ülkenin tanıtımı adına atılan bu önemli adımın hayırlı olmasını temenni etti.