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Alas: Akaryakıttaki artışlar gıda enflasyonuna sebep oluyor

KIBRIS 19
Yayınlama: 02 Temmuz 2026 Perşembe 20:01 | Güncellendi: 02.07.2026 21:21 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Yazılı açıklama yapan Alas, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen zamların geri çekilmemesini eleştirerek, bunu “bütçe açığını halkın cebinden kapatma girişimi” olarak değerlendirdi.
Alas: Akaryakıttaki artışlar gıda enflasyonuna sebep oluyor

Yazılı açıklama yapan Alas, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen zamların geri çekilmemesini eleştirerek, bunu “bütçe açığını halkın cebinden kapatma girişimi” olarak değerlendirdi.

Küresel petrol fiyatları arttığında hükümetin vakit kaybetmeden zam yaptığını ancak küresel petrol fiyatları düştüğünde indirim yapılmadığını kaydeden Alas, bunun “gizli vergi vurgunu” olduğunu savundu.

Bunun, tarımsal üretimdeki aksamalar ve gıda enflasyonundaki artışa da neden olduğunu belirten Alas, akaryakıtın tarımsal üretim döngüsüne olan etkilerine değindi.

Alas, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış, taşımacılık ve üretim maliyetlerini yükselterek özellikle gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs