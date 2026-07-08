Alayköy'de bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı

KIBRIS 8

Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 00:05 | Güncellendi: 07.07.2026 23:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.50 sıralarında meydana gelen olayda, Y.P. (32) ile C.A.U. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.P., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla C.A.U.'yu sol omuz ve göğüs boşluğundan ağır şekilde yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti. Ağır yaralan…

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Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.50 sıralarında meydana gelen olayda, Y.P. (32) ile C.A.U. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.P., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla C.A.U.'yu sol omuz ve göğüs boşluğundan ağır şekilde yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti. Ağır yaralanan C.A.U., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kolan British Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Y.P. tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.