Alayköy’de bıçaklı kavga!

Alayköy’de sabaha karşı iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alayköy’de sabaha karşı iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis, olayda Y.P.’nin, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla C.A.U.’yu sol omuz ve göğüs boşluğundan yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı.

İlk müdahalesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralı, daha sonra Kolan British Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Olayla ilgili zanlı tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.