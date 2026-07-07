Alayköy'deki Gece Kulübünde Bıçaklı Kavga: Zanlı 3 Gün Tutuklu Kalacak

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında, Alayköy yolu üzerindeki bir gece kulübünde 90 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, tasarrufundaki bıçakla tartıştığı C.A.U.'yu sağ göğüs ucundan iki ayrı kesi oluşturacak şekilde yaraladığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 7 Temmuz saat 05.00 sıralarında, Alayköy yolu üzerindeki bir gece kulübünde 90 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, tasarrufundaki bıçakla tartıştığı C.A.U.'yu sağ göğüs ucundan iki ayrı kesi oluşturacak şekilde yaraladığını söyledi.

Polis, yaralanan şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, zanlının ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, olayda kullanıldığı iddia edilen bıçağın ve zanlının olay sırasında giydiği kıyafetlerin arandığını, ayrıca alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan Y.A. ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, gece kulübünde garson olarak çalıştığını belirterek, "Odama çekilmiştim. Bağırma sesleri duyunca kulübün bahçesine çıktım. Üç kişi taşkınlık yapıyordu, onları dışarı çıkardım. Bir süre kiralık araçta oturduktan sonra geri geldiler. İçeri girmelerini engellemeye çalışırken içlerinden biri düştü ve yaralandı." dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.