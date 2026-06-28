Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin eski yönetim kurulu üyesi Füsun Özoran yaşamını yitirdi

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Füsun Özoran’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haber, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Füsun Özoran’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haber, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği tarafından yayımlanan taziye mesajında, Özoran’ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dileğinde bulunuldu.

Kültür ve sanat çalışmalarına katkılarıyla anılan Füsun Özoran’ın vefatı üzüntü yarattı.