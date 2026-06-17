Aleksis Çipras: Kıbrıs’ın egemenlik haklarını savunabilmesi için desteklenmesi şart

Yunanistan eski Başbakanlarından ve Yunanistan Sol Koalisyonu (EL.A.S) Başkanı Aleksis Çipras, Rum ve Yunan hükümetlerinin “Kıbrıs, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını savunabilmesi için desteklenmesi şarttır.” dedi.

Yunanistan eski Başbakanlarından ve Yunanistan Sol Koalisyonu (EL.A.S) Başkanı Aleksis Çipras, Rum ve Yunan hükümetlerinin “Kıbrıs, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını savunabilmesi için desteklenmesi şarttır.” dedi.

Çipras, “Aleksis Çipras Enstitüsü” ile “Prometeus Araştırmaları Enstitüsü” iş birliğinde düzenlenen bir konferansa katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a geldi.

Haravgi’nin haberine göre Çipras, ziyaret kapsamında ilk olarak AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Stefanu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü çözüm müzakerelerinin 2017’de kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlamasına yönelik yürütülen istişareler hakkında bilgi verdiği ve “iki liderin siyasi irade göstermesinin önemine” dikkat çektiği belirtildi.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki gelişmelerin ve özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Çipras, AKEL’in milletvekili seçiminde aldığı sonucu kutladı ve “Kıbrıs ve halkının adalet mücadelesinin güçlendirilmesindeki önemine” işaret etti.

Çipras daha sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “modern jeopolitik zorluklara karşı sıkı eşgüdüm içerisinde olması gerektiğini” savunan Çipras, “bu jeopolitik krizler döneminde Atina ve Lefkoşa arasında böyle bir eşgüdüm ihtiyaçtan da ötedir. Kıbrıs’ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını savunabilmesi için desteklenmesi şarttır.” ifadelerini kullandı.

Aleksis Çipras, “bölgedeki barış ve istikrar gücü” olarak tanımladığı Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın uluslararası hukuku sebatla savunmak zorunda olduğunu söyledi. Çipras “Uluslararası hukuk, iki ülkenin hayati çıkarlarının, güç hukukuna ve dayatma mantığına karşı savunulması için tek kıymetli araçtır.” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Çipras, “burada da hayati çıkarlarımızı savunabilecek, uluslararası hukuku ihlal edenlere ve güç hukukunu dayatmak isteyenlere karşı çıkılabilecek tek şey uluslararası hukuktur. Çünkü bu tuhaf, mantıksız ve gereksiz savaş sona ermelidir.” ifadesini kullandı.

Çipras, Kıbrıs sorununa değinirken “Kıbrıs müzakerelerinin koptuğu noktadan, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması için mümkün olan her çabanın harcanması gerektiği” noktasında Hristodulidis’e katıldığını söyledi.